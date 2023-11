Gigabyte confirme la sortie des Ryzen 8000G d'AMD pour fin janvier

En anglais dans le texte, il est ainsi précisé : « the forthcoming AM5 next gen APU will be launched at the end of January 2024 ». En d'autres termes, il s'agit d'un lancement calé sur la fin janvier de l'année prochaine. Et tout porte à croire que nous parlons bien des puces évoquées précédemment. Des puces qui étaient un temps connues sous le nom de « Ryzen 7000G », mais qui semblent avoir été rebaptisées « Ryzen 8000G » par AMD.

Rappelons que les dernières rumeurs font état d'au moins quatre puces allant du Ryzen 3 8300G (1 cœur Zen 4/3 cœurs Zen 4c et 4 unités de calcul RDNA 3) au Ryzen 7 8700G (8c Zen 4 et 12 UC) en passant par les Ryzen 5 8500G (2c Zen 4/4c Zen 4c et 4 UC) et Ryzen 5 8600G (6c Zen 4 et un nombre inconnu d'UC).