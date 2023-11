AMD Ryzen 8000G : jusqu'à 2,5 fois les performances graphiques des 5000G

Repris par nos confrères de VideoCardz et Wccftech, le site en question ne fait clairement pas partie de nos références, de nos sources habituelles. Plus encore que d'habitude, nous prendrons les informations dévoilées avec une certaine prudence. Cela dit, reconnaissons que les précisions et les valeurs avancées paraissent cohérentes.

En premier lieu, Sakhtafzarmag souligne que la sortie des premiers Ryzen 8000G est calée au 31 janvier de l'année prochaine, dans à peine plus de deux mois donc. Il serait alors question de lancer les 8500G, 8600G et 8700G. Les autres références, en particulier les 8300G, seraient pour plus tard.