Jusqu'à 256 Go de DDR5 : tour à tour, ASRock et MSI boostent considérablement la RAM de leurs cartes mères

Dans le cas présent, c'est avec une carte MSI PRO X670-P WIFI que MSI a fait la « démonstration ». La carte était équipée d'un processeur Ryzen 9 7900X et, plus important, de quatre barrettes de Kingston FURY Renegade DDR5. Des barrettes de 64 Go chacune pour un total presque surréaliste de 256 Go de mémoire vive.

Hélas, si elle est la première à faire cette annonce, MSI ne s'étend pas outre mesure et pour des précisions quant à la liste complète des cartes mères concernées, il faudra attendre. De plus, on ne peut pas dire que les captures utilisées par MSI soient en grand format.