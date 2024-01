La première transaction marchande quantique au monde a été simulée par des chercheurs chinois

Si cette simulation est une réussite, étendre ce réseau à un plus grand nombre d'utilisateurs reste difficile à imaginer aujourd'hui. Si on veut qu'un million d'utilisateurs accèdent à des transactions de ce type, il faudrait être en capacité de générer un milliard de clés différentes. Une nécessité qui pose plusieurs problèmes : des coûts opérationnels très élevés et la complexité de la gestion et du stockage des clés de manière sécurisée notamment.

Il faut voir cette simulation comme un concept plutôt qu'un protocole déjà utilisable et commercialisable. Une forme de test qui permet d'évaluer la performance du système et sa fiabilité dans un environnement contrôlé. Son potentiel reste toutefois indéniable. L'un des auteurs de l'article, Hua-Lei Yin, s'est exprimé à ce sujet : « Nous aimerions que d'autres équipes de recherche utilisent ou développent davantage notre travail et valident divers scénarios d'application dans certains réseaux métropolitains de communication quantique existants ».