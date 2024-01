Le RecApp' : X (Twitter) se met aux appels, Copilot et son offre Pro, le sideloading sur iOS se précise, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Même si beaucoup n'ont jamais entendu parler de Wine, chaque nouvelle version du projet a une importance considérable par son ruissellement. En effet, de nombreuses technologies s'appuient dessus, notamment CrossOver et Proton, pour offrir un moyen de faire tourner des jeux et applications Windows sur des systèmes Linux et macOS. Cette nouvelle version, fruit d'un an de développement, inclut un pilote graphique Wayland expérimental, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des fenêtres, le support de plusieurs moniteurs, une meilleure prise en charge des moniteurs haute-résolution, et le support de Vulkan. Wine 9.0 intègre également des améliorations majeures, notamment la mise en place de WoW64 dans tous les modules appelant une bibliothèque Unix, permettant d'exécuter des applications Windows 32 bits sur un système Unix purement 64 bits.