Hellblade 2 : la date de sortie aurait leaké, et ce serait pour très bientôt

D'après l'insider eXtas1s, réputé pour la fiabilité de ses sources et de ses informations (celui-ci avait notamment divulgué les dates de sortie de Redfall et de Forza Motorsport avant l'heure), la date de lancement de Senua's Saga: Hellblade 2 serait fixée pour le deuxième trimestre de l'année, et plus précisément au mois de mai 2024.