Apple va faire grossir son équipe dédié à l'IA au Texas

L'objectif de cette restructuration ? Regrouper les équipes d'après la marque à la pomme croquée. « Nous réunissons nos équipes Data Operations Annotations aux États-Unis sur notre campus d'Austin, où la majorité de l'équipe est déjà basée » a ainsi indiqué un porte-parole au journal The San Diego Union-Tribune.

L'équipe en question travaille sur Siri, et a pour fonction d'analyser les questions posées à l'assistant iPhone ainsi que ses réponses. Elle a en charge plusieurs langues européennes comme l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais ainsi que l'arabe et l'hébreu.

Apple propose à l'heure actuelle quelque 480 emplois à San Diego. Mais si à première vue, il y aurait donc de la place pour tous ceux de ses employés ne souhaitant pas déménager, nombreux sont ceux, d'après Bloomberg, à penser ne pas pouvoir y accéder, « parce qu'ils n'ont pas de formation d'ingénieur. »