Un hackathon organisé en France et à Bruxelles pour dénicher les mauvaises pratiques des Apple, Amazon, Facebook et autres géants de la Tech

Alors que l'entrée en vigueur du très restrictif Digital Services Act (DSA) est prévue le 17 février 2024, le PEReN lance un hackathon assez novateur, en collaboration avec la Commission européenne, mobilisant la communauté des développeurs et des chercheurs dans le but de développer des outils permettant d'épier le fonctionnement des grandes plateformes numériques, et de dénicher les mauvaises pratiques et entorses faites à la nouvelle réglementation. Le coup d'envoi de l'initiative a été donné le 3 janvier. Parlons justement des détails.