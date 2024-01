Zeiss dévoile une innovation qui va radicalement changer notre quotidien : n’importe quel verre peut se transformer en caméra

L'Holocam est véritable exploit dans le domaine de l'optique, qui « repose sur des techniques d'insertion holographique, de guidage de la lumière et de séparation pour rediriger la lumière traversant un support transparent vers un capteur d'image caché ». Toute la lumière qui passe à travers la surface vitrée est redirigé non plus vers un objectif traditionnel, mais vers un minuscule dispositif invisible à l'œil nu. Grâce à cela, la caméra est complètement transparente. Il est possible « d'avoir un contact visuel direct avec la personne à qui vous parlez » puisque la caméra peut être placée n'importe où.

Zeiss y voit déjà des applications pratiques assez diverses : caméras de stationnement entièrement cachées, sonnettes de portes intelligentes sans module de caméra séparé, des webcams permettant de regarder n'importe quelle partie de votre écran et la possibilité d'intégrer des systèmes de reconnaissance faciale ou gestuelle sur n'importe quel écran.