Découvrez la Rhino Racing RR01, une supercar moins chère qu'une Audi RS3

Il faudra ensuite rajouter beaucoup d'options pour que le véhicule soit utilisable. Et le moteur dans tout ça ? Eh bien, il n'est pas inclus et reste l'option la plus chère, puisqu'il est au tarif de la voiture de base. Pour ce prix, vous aurez donc le droit à un kit d'adaptation pour y monter le V10 TFSI de l'Audi R8, un bloc atmosphérique de 5,2 litres de 487 ch. Il est toujours possible de choisir un autre moteur si vous n'êtes pas fan de celui-ci.