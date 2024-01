Le retour de Godzilla : Nissan annonce une GT-R électrique pour 2030

A l'intérieur de l'habitacle, c'est presque de la science-fiction tant on se croirait à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Pour le moment, on sait le concept équipé de deux modes de conduite : le « R », destiné à faire de la piste, éclaire entièrement l'habitacle de rouge. Les différents écrans s'adaptent également pour afficher les données importantes à garder à l'œil lorsque la voiture est lancée pour faire des chronos. Le mode « GT », quant à lui, donne à la voiture une ambiance un peu plus détendue : lumière bleutée et infodivertissement simplifié.