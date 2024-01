Plus de 400 chevaux sous le capot et propulsé à l'hydrogène, ce buggy est unique en son genre !

Même si GCK est avant tout une entreprise se focalisant sur l'énergie verte et le transport durable, elle a commencé à se faire un nom dans le domaine de la course automobile. De plus en plus de véhicules destinés à la compétition prouvent que l'hydrogène est un carburant tout à fait exploitable dans ce cadre spécifique. Au mois d'octobre, le H24EVO avait particulièrement retenu l'attention et le public aura la chance de voir le prototype exposé pendant l'édition 2024 des 24 Heures du Mans au mois de juin. Le prototype de GCK, lui, parcourra plutôt des terrains (très) accidentés.