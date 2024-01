Google et la Pologne à deux doigts de l'incident économico-diplomatique, pour une histoire de taux de change

Google est devenu tellement important dans la vie des habitants de la planète que l'erreur d'un seul de ses outils peut être vite extrêmement dommageable. On l'avait déjà observé quand un problème sur Google Maps avait cet automne égaré plusieurs dizaines de personnes dans le désert de Californie. Et on le voit à nouveau aujourd'hui avec cette erreur de taux de change faite par l'entreprise américaine.