Tekken 8 : un filtre pour daltoniens fuite et provoque des vertiges, voire des crises d'épilepsie

À ce titre, le prochain gros jeu de Bandai Namco a dernièrement fait plutôt mauvaise presse, au travers entre autres d'une démo jouable. On y trouvait notamment un filtre pour daltoniens qui a fait parler de lui. Celui-ci affiche un rendu en noir et blanc et des silhouettes de personnages remplies de barres verticales pour celui que l'on incarne, horizontales pour celui de l'adversaire. La vidéo ci-dessous sera certainement plus parlante, mais la prudence est de mise s'agissant de la visionner.