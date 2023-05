Street Fighter 6 : une bêta ouverte à venir très bientôt !

Ils auront accès aux modes de matchs classés et amicaux, aux tournois ouverts, aux combats extrêmes et au mode entraînement. Huit personnages seront disponibles, à savoir Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri et bien sûr Ken. Ces derniers pourront combattre dans six stages différents :

Centre de Metro City ;

Temple de Genbu ;

Porte-avions Byron Taylor ;

Tian Hong Yuan ;

Le Macho Ring ;

Salle d'entraînement.