Ingénieur prompt en IA : un métier émergent et potentiellement très lucratif

La définition la plus simple pour déterminer le rôle d'un ingénieur prompt serait celle-ci : spécialiste qui affine et optimise les interactions entre humains et systèmes d'IA génératives. David Gerwitz de ZDNET explique : « Pour exceller en tant qu'ingénieur prompt en IA, il ne suffit pas de savoir poser des questions incisives. Cette profession exige une fusion harmonieuse de compétences en intelligence artificielle, en programmation, en linguistique, en résolution de problèmes et même en art ».