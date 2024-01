Game of Thrones : pas un, pas deux, mais trois séries animées sont en route

Alors que la saison 2 de House of the Dragon est attendue cet été sur Max, le service de streaming et HBO en sont loin d'en avoir terminé avec l'univers de Game of Thrones. C'est également le cas de George R.R. Martin, qui a décidé de prendre la parole via un article de blog. Dans celui-ci, au-delà de dévoiler son amour pour l'anime Blue Eye Samurai de Netflix, il déclare que pas moins de trois séries animées dans son univers de fantasy sont plus ou moins en chantier.