Joyeux Noël ! Molotov augmente le prix de son bouquet Molotov Extended

Parce qu'il n'y a pas de raison que seuls Netflix et Disney+ augmentent leurs tarifs, c'est au tour de Molotov d'officialiser une hausse des prix. Cela concerne le bouquet Extended, jusqu'à présent facturé 9,99€/mois, et l'augmentation vise à permettre au groupe de « proposer une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus. »