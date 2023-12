Bluesky : plus besoin d'être inscrit pour consulter les publications du réseau social

Encore et toujours réservée à un cercle d'utilisateurs très fermé, l'application Bluesky s'ouvre toutefois un peu plus au public aujourd'hui. En effet, s'il n'est toujours pas possible de s'inscrire sans avoir bénéficié d'une invitation préalable, les publications du réseau sont désormais visibles par tous, depuis la version web du service, comme depuis l'application mobile.