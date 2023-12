L'Hyperloop est mort, vive... le train ?

Une fois la faillite validée, les brevets seront transférés à l'actionnaire majoritaire, le groupe dubaïote DP World, troisième exploitant portuaire mondial. Hyperloop One n'a, dans son histoire, effectué qu'un seul test habité pour le train Hyperloop - et ce, en 2020. Il n'avait alors atteint que la vitesse de 160 kilomètres par heure.

De quoi refroidir tous ceux qui voulaient y voir le train du futur. Surtout qu'en parallèle, d'autres technologies de transport ferroviaire se développent, et repoussent encore les limites de vitesse. Le train utilisant la sustentation magnétique maglev semble ainsi notamment avoir un avenir de plus en plus précis en Asie, où il relie déjà l'aéroport de Pudong à Shanghai. Au Japon, une ligne commerciale utilisant la même technique est en construction entre Tokyo et Nagoya, avec une mise en service programmée pour 2027. Et si c'était de ce côté qu'il fallait jeter un œil ?