Magic Compose : l'IA de Google qui répond à vos messages et SMS, bientôt disponible en France

Qui n'a jamais connu le syndrome de la page blanche devant un message ? Manque de temps, d'inspiration ou sujet difficile à aborder, rares sont les personnes à ne pas avoir déjà ressenti cette petite pression lors de la rédaction d'une réponse. Mais Google, à coup d'intelligence artificielle, débarque pour changer la donne.

En mai dernier, Google annonçait son IA générative pour l'application Messages et tenait déjà son nom officiel, Magic Compose (appelée Rédaction magique en français). Si une telle nouveauté était plus impressionnante il y a quelques mois, l'IA ayant déjà atteint le domaine du grand public, son arrivée reste une grande nouvelle dans le monde du smartphone. Et si l'on peut aisément se poser la question de la puissance d'une telle IA, il est bon de se souvenir que Google n'en est pas à son coup d'essai de sur telles nouveautés, les smartphones Pixel étant depuis bien des années boostés à l'intelligence artificielle, avant tout pour la photographie et la retouche photo.

Google en profite pour nous rassurer sur l'utilisation des données envoyées à l'IA. L'entreprise américaine annonce que « les messages contenant des pièces jointes, les messages vocaux et les images ne sont pas envoyés aux serveurs Google, mais des légendes d'images et des transcriptions vocales peuvent être envoyées ».

Google supprime ensuite les messages de ses serveurs, sans même les utiliser pour améliorer l'apprentissage de l'IA.