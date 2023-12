Open data : les données publiques de Météo-France exploitables gratuitement à partir du 1er janvier, ce que ça change

Météo-France l'a annoncé officiellement, et la mesure entrera en vigueur à partir du 1er janvier. Libérer l'accès à ces données météorologiques permettra d'ouvrir un vaste éventail de possibilités aux professionnels et aux chercheurs. Du côté de la société civile, c'est également une bonne nouvelle de savoir qu'accéder à ces informations se fera de quelques clics de souris. L'initiative a été largement saluée par Stanislas Guerini (ministre de la Transformation et de la Fonction publiques) et Agnès Pannier-Runacher (ministre de la Transition énergétique).