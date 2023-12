Perdez-vous sur Wikipédia avec ce site qui permet d’établir un lien entre Emmanuel Macron et le Kouign-amann ou Elon Musk et du compost

Le fonctionnement de la plateforme est très simple. Entrez dans le champ de gauche votre page de départ et dans le champ de droite votre page d’arrivée. Laissez la machine réfléchir une poignée de secondes et vous devriez voir apparaître un graphique complet des liens qui unissent les deux pages. Dans l’exemple précédent, la fiche Wikipédia d’Elon Musk contient un lien vers l’entreprise Compaq, qui contient un lien vers Apple, qui contient un lien vers la page Wikipédia du compost (au sein de la section « environnement »). Entre Emmanuel Macron et le Kouign-amann, le lien se fait via la page Wikipédia de Charles de Gaulles, qui parle de langage breton, qui parle de Kouign-amann !