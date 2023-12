Après un effondrement des ventes, Citroën relance des Berlingo non-électriques… officiellement arrêtés début 2022

Le temps n'est pas particulièrement heureux pour tous ceux qui veulent que l'on réduise l'utilisation des énergies fossiles. Au niveau international, c'est ainsi une Cop 28 qui accouche d'un accord ne parlant pas de sortie des hydrocarbures. Et au niveau du quotidien, c'est le retour de certaines voitures thermiques sur le marché, comme la Citroën Berlingo.

En effet, la firme française a tranquillement remis sur le marché le modèle Berlingo à essence et à diesel, comme on peut le voir sur son site web. Un modèle qui avait pourtant été sorti du marché au début de l'année 2022, et sur lequel la marque de Stellantis ne souhaite pas communiquer outre-mesure. Le Berlingo doit « revenir en version thermique dans les catalogues de certains pays d’Europe l'an prochain » a-t-elle simplement exprimé.