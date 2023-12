iOS 17.2 : les Flipper Zero ne peuvent plus faire planter les iPhone à jour

Comme cela nous est rapporté par le site spécialisé The Verge, Apple aurait en effet corrigé cette vulnérabilité avec la publication de iOS 17.2. Si nous employons le conditionnel, c'est pour la simple et bonne raison que la marque américaine n'a étonnement rient confirmé quant au déploiement d'un tel correctif lors de la publication de la dernière mise à jour.

Cela étant, les tests effectués par nos confrères de ZDNET et 9to5Mac démontrent bel et bien que le Flipper Zero est désormais inoffensif face aux iPhone exécutant la version la plus récente d'iOS. Par conséquent, si vous n'avez pas encore mis votre iPhone à jour, nous vous recommandons fortement de le faire sans plus attendre.