iOS 17 : un simple Flipper Zero peut provoquer le crash de votre iPhone, comment vous en protéger

Que l'on soit animé de bonnes ou de mauvaises intentions, quand on est intéressé par le hacking, il est difficile de passer à côté du Flipper Zero. Cette machine qui fait penser aux petits jeux vidéos qui passaient entre les mains des enfants dans les années 90 est en fait un instrument polyvalent pour pirater et effectuer des tests de pénétration.

Le Flipper Zero peut en effet bénéficier de tout un écosystème de logiciels construits dans ce but. Et c'est justement en téléchargeant l'un d'eux, à savoir le firmware tiers Xtreme, qu'il est possible d'attaquer les iPhone. Une fois celui-ci téléchargé, il faut simplement ouvrir l'application BLE Spam, puis lancer l'attaque Lockup Crash.