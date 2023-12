Amazon remporte une grosse bataille fiscale face à l'Union européenne

Amazon continue à obtenir des victoires et des accords avec l'Union Européenne. Il y a un an, la firme fondée par Jeff Bezos avait réussi à obtenir deux accords qui avaient mis fin à des enquêtes lancées par la Commission européenne. Et cette semaine, c'est l'autorité judiciaire du Vieux Continent qui statue en sa faveur, ce qui va lui permettre d'économiser une somme assez colossale !