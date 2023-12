Quels seront les centres d'intérêt de la Gen Z en 2024 ? Instagram le sait déjà...

Concernant la mode, la génération Z se concentrera sur des objectifs plus durables en 2024. Au programme, selon Instagram : des achats locaux et moins répétés, le recours à la seconde main, et le Do It Yourself (DIY). Les jeunes s'habilleront de manière plus confortable, tout en misant sur l'originalité de leurs tenues. Fait notable, les participants au sondage espèrent que la mode des sourcils rasés restera dans le passé.