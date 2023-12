Tous les chiffres secrets de Netflix dévoilés : on sait combien d'heures sont vraiment regardés les films et séries !

La plateforme indique en tout cas que ce rapport complet, téléchargeable à cette adresse au format XLSX et qui pourrait satisfaire votre curiosité, est « un grand pas en avant » pour l'entreprise. « Nous pensons que les informations de visionnage contenues dans ce rapport, combinées à nos listes hebdomadaires top 10 et les plus populaires, donneront aux créateurs et à notre secteur un aperçu plus approfondi de nos audiences et de ce qui les intéresse », conclue-t-elle.