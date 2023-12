Alan Wake 2 : The Final Draft, le mode New Game Plus venant enrichir le récit, est désormais disponible

La narration d'Alan Wake 2 est particulièrement tortueuse, et Remedy a pensé à plutôt juste titre que plusieurs parties pourraient être nécessaires afin d'en saisir toute l'essence. La perspective de repartir de zéro et donc de collecter à nouveau les nombreux équipements et améliorations disséminés dans le jeu aurait cependant pu en rebuter plus d'un.

L'intérêt d'un mode New Game Plus apparaît donc comme une évidence. Mais Remedy en a profité pour intégrer de nouveaux éléments scénaristiques à l'issue d'une proverbiale « nouvelle partie + ». Déjà dans le jeu de base, les mésaventures de l'écrivain Alan Wake dans l'Antre Sombre s'apparentent à une boucle dans laquelle ses progrès l'amènent toujours plus près de la sortie. Le nouveau contenu de The Final Draft est une habile illustration de cette progression pour le héros, et par extension le joueur.