Ticket RATP à 4 € (ou pas), périphérique à 50 km/h (ou pas)… Mais qui décide à la fin ?

Autant le dire immédiatement, ces déclarations n'ont pas fait l'unanimité chez l'opposition. Clément Beaune, ministre des Transports intégré au bureau exécutif de LREM, et totalement en désaccord avec ces mesures. Il a déclaré, au micro de France Info : « je pense que ce n’est pas une bonne idée à court terme d’avoir cette limitation de vitesse ». Une position qu'il a complétée en rajoutant : « à la fin de l’année 2024, nous ne prendrons pas la décision, nous ne [la]validerons pas ». Une position on ne peut plus claire. Le périphérique est un axe emprunté par 1,2 million de voitures chaque jour, et toute mesure le concernant nécessite un aval de l'état.