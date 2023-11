Dacia Duster : le SUV le plus vendu d'Europe muscle son jeu et passe à l'hybride

Dans l'habitacle, le Duster 2024 mise sur la durabilité et les matériaux recyclés avec de nouvelles commandes au volant et une planche de bord à l'ergonomie revue. Surtout, excite le combiné d’instrumentation à aiguilles, place dès le deuxième niveau de finition à une dalle de 7 pouces et à un écran au format paysage de 10,1 pouces qui renferme le système d'infodivertissement Media-Display.

Outre la possibilité de bénéficier d'Android Auto ou AppleCar Play, Dacia a le bon goût de conserver les commandes de climatisation manuelles. En plus de la panoplie habituelle des différents éléments de sécurité comme l'aide au freinage d'urgence, le maintien dans la voie, etc., le nouveau Duster intègre la conduite autonome de niveau 2. Enfin, des mises à jour OTA (Over The Air) seront possibles.



Le coffre passe à 472 litres, surpassant ainsi de nombreux concurrents. À titre de comparaison, Le Ford Puma est à 456 litres.