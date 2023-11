Mécontent des mesures prises contre la pollution de l'air, le Conseil d'État va faire payer des millions d'euros à la France

Le Conseil d'État avait ordonné à l'État français, en 2017, de réduire les niveaux de dioxyde d'azote (NO 2 ) et de particules fines (PM 10 ) dans 13 zones urbaines du pays. En 2020, jugeant les efforts insuffisants dans 8 de ces zones, des astreintes de 10 millions d'euros par semestre de retard furent imposées. Malgré des améliorations, Paris et Lyon continuent de dépasser les seuils de dioxyde d'azote des années plus tard.