NVIDIA poursuivi par Valeo pour vol de données... avec flagrant délit !

L’équipementier a diligenté une enquête interne qui a découvert que l’ancien salarié-espion était parti avec 27 000 fichiers et plus de 6 Go de code source. La police allemande a perquisitionné le domicile de Mohammad Moniruzzaman et découvert d’autres données appartenant à NVIDIA. L’intéressé a reconnu les faits et a été condamné outre-Rhin à 14 400 euros d’amende.