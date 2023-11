La Grande Tache rouge de Jupiter rétrécit, elle est désormais plus petite que la Terre !

Les premières observations de la « Grande Tache Rouge » (souvent appelée GRS, anglicisme chez les astronomes) dans les bandes de nuages de Jupiter remonteraient directement à celles de Cassini en 1665. Difficile pourtant de savoir comment sa forme a évolué juste ensuite, mais depuis la fin du 19e siècle, les observations régulières et de plus en plus précises nous informent sur cette gigantesque tempête. En effet, il s'agit d'un profond (plus de 500 km !) tourbillon de l'hémisphère Sud de la planète géante, situé entre deux des fameuses et violentes bandes de courants venteux qui font tout le tour de Jupiter. Les vents à ses bords peuvent atteindre 680 km/h, comme l'ont mesuré les sondes qui se succèdent sur place, mais… Depuis plusieurs années, on sait que la Grande Tache Rouge se rétrécit.