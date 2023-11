Google Meet : vous pouvez désormais lever la main pour prendre la parole !

Les services de visioconférence ont pris beaucoup d'importance ces dernières années. Et, pour preuve : leurs éditeurs ne cessent de leur apporter des améliorations. Google Meet, Zoom ou encore Microsoft Teams sont ainsi devenus indispensables dans de nombreux bureaux, en partie parce qu'ils répondent de mieux en mieux à un contexte favorable dans les entreprises.

Toutefois, des améliorations semblent toujours possibles pour rendre ces outils plus efficaces, accessibles et pertinents, et les développeurs ne manquent manifestement pas d'idées.