La PS5 Slim est une leçon en termes de réparabilité et l’industrie devrait s’en inspirer

Sony semble avoir fait de gros efforts. La toute nouvelle PS5 « Slim » peut se démonter et se réparer relativement facilement, pour le plus grand bonheur des ses propriétaires et de la planète.

Après un premier démontage qui nous en apprenait déjà pas mal sur la nouvelle PS5 Slim, c’est au tour d’iFixit de mettre les mains sur la nouvelle console de Sony. Le spécialiste du démontage et de la réparation des appareils électroniques est allé disséquer la bestiole en long en large et en travers et s’est aperçu, avec joie, que ce nouveau modèle de PS5 était loin d’être hostile aux bidouilleurs et bidouilleuses du dimanche.