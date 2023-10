PlayStation 5 Slim : pour connecter la première fois le lecteur Blu-Ray amovible, il faudra... une connexion internet ?

Après une longue série de rumeurs, Sony a enfin officialisé plus tôt ce mois-ci une version plus fine de la PlayStation 5, baptisée PS5 Slim pour les intimes. Une appellation logique, puisqu'il s'agit d'un modèle plus léger et moins encombrant, mais qui viendra à terme remplacer complètement sa grande sœur. Comme son aînée, elle est déclinée en deux versions : standard et numérique, cette dernière étant dépourvue d'un lecteur Blu-Ray.