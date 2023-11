Apple a droit à un traitement de faveur sur Amazon

Quand on veut vendre en ligne, il est difficile de passer outre la plateforme Amazon, devenu l'acteur majeur de l'e-commerce dans le monde (malgré la concurrence de quelques firmes chinoises). Alors, même quand on s'appelle Apple, et qu'on est la firme la plus rentable au monde, il est nécessaire de bien figurer sur les pages de l'entreprise fondée par Jeff Bezos. Et la firme de Cupertino s'en est semble-t-il assuré.