Après Hawkeye, Disney+ dévoile le trailer du spin-off de sa série Marvel, Echo

Lancé en 2019, Disney+ est l'un des géants du marché de la SVOD. Cette plateforme propose un catalogue familial permettant de retrouver les classiques et créations originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. On y trouve aussi des créations originales (The Mandalorian, Andor, etc.). Le service possède toutes les fonctionnalités classiques en matière de streaming.