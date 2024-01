Avec Echo, Disney+ tente de donner un nouveau départ à son univers Marvel

Faute de temps et de dialogues réellement captivants, le tout n'a malheureusement aucun relief et ne raconte pas grand-chose d'intéressant. Le fond comme la forme sont tristement oubliables et on espérait plus pour ce « renouveau ». Pour le lancement d'un nouveau label, Echo s'avère beaucoup trop fade et donne le sentiment d'avoir survolé la plupart de ses sujets. On en retiendra quelques affrontements percutants et l'envie de revoir Daredevil et le Caïd dans la future série Daredevil : Born Again, mais c'est malheureusement tout.