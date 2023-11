Playstation Plus : la liste des jeux offerts en novembre se dévoile !

Dans son désir de concilier toujours plus les univers du gaming et celui du cinéma, la firme japonaise a récemment déployé une nouvelle application de divertissement appelée Sony Pictures Core. L'objectif est clair : permettre aux abonnés PS Plus d'acheter et louer une multitude de films directement depuis leur console.

Bonne nouvelle pour les abonnés au service : « tous les membres PlayStation Plus pourront profiter d’une remise de 15 % sur l'ensemble du contenu disponible à l’achat et à la location du catalogue Sony Pictures Core, et ce, pendant tout le mois de novembre ». L'information nous vient directement de PlayStation, par l'intermédiaire de son blog officiel.