Pourquoi l'algorithme d'Instagram favorise la sexualisation des photos et vidéos : quand le corps devient une marchandise

La sexualisation sur Instagram est devenue plus que visible, et nous ne parlons pas ici des jeunes femmes ou jeunes hommes qui n'ont que pour but de vous rediriger vers leur OnlyFans, non. Ici, nous touchons à des domaines comme le sport, le fitness ou même le voyage, avec des créateurs qui n'hésitent plus à exposer leur corps en long en large et en travers. Mais il faut comprendre que cette tendance semble en réalité être directement alimentée par l'algorithme d'Instagram, qui favorise les contenus légèrement sexualisés, sans être explicites.