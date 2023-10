EuroDreams, le nouveau jeu de rente de la FDJ : combien ça coûte, combien vous pouvez gagner ?

Pour prendre votre chance face à ce jeu de rente, vous pouvez vous rendre dans l'un des 30 000 points de vente FDJ, comme lorsque vous faites votre « Loto » par exemple. Il est évidemment possible de jouer via l'application mobile FDJ, ou depuis le site internet fdj.fr. Chaque grille coûte 2,50 euros. Vous pourrez jouer plus de 6 numéros, mais le prix de votre grille flambera en conséquence.