Teint impeccable, peau lisse... Google Meet souhaite vous rendre encore plus beau !

La fonction de retouche a été créée pour permettre à chaque utilisateur de montrer son plus beau visage, et cela passera par la présence de deux modes prédéfinis. On peut profiter d'une retouche dite « Subtle », pour un lissage très léger du teint, un éclaircissement du dessous des yeux et un blanchiment de ceux-ci, mais aussi (pour les lendemains de fête) d'un mode « Smoothing », pour un effet plus prononcé.

Certains évoquent également un blanchiment des dents, mais cela n'est pas indiqué par Google.