Disney+ célèbre les 100 ans de la création du studio avec un court-métrage et une restauration 4K

Disney aimerait que vous pensiez à son anniversaire, et non à la très prochaine évolution du côté des abonnements (avec arrivée de la publicité et une hausse de prix pour accéder au combo UHD/HDR) et à la fin du partage de comptes sur Disney+.

Pour cela, et pour fêter comme il se doit son centenaire, quand même, la firme vient de mettre en ligne un court-métrage pour les fans et une restauration de son tout premier long-métrage d'animation : Blanche-Neige et les Sept Nains.