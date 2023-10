L'astrophysicien Hubert Reeves est décédé à 91 ans

Né en 1932 à Montréal, le vulgarisateur scientifique Hubert Reeves se passionnait pour les astres depuis sa plus tendre enfance. En 1960, après avoir a étudié à l'Université de Montréal et à McGill, il obtient son doctorat en astrophysique nucléaire à l'Université de Cornell, aux États-Unis. Au cours de sa longue carrière, il a eu l'occasion d'enseigner la cosmologie dans de nombreux pays, en plus d'avoir été consultant pour la NASA. En France, il deviendra même le directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et conseiller au Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Après être parvenu à transmettre sa passion auprès des générations venues après lui, notamment en raison de ses talents de vulgarisation sur le cosmos, celui qui comparait l'être humain à des poussières d'étoiles nous a quittés.