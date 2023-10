PlayStation Plus : le streaming 4K HDR à 60 FPS des jeux PS5 arrive, mais pas pour tout le monde...

Depuis quelques mois déjà, PlayStation propose aux joueurs sa nouvelle formule PS Plus. En effet, exit la formule unique et place à trois abonnements bien distincts, avec dans un premier temps le PS Plus Essential, la déclinaison Extra, et enfin le haut de gamme Premium.

Ce dernier ouvre l'accès à toutes les fonctionnalités du service, à condition toutefois de bien vouloir débourser 16,99 euros par mois.