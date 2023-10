Le fisc américain est allé chercher la petite bête et réclame à Microsoft une somme colossale à 11 chiffres

Microsoft est l'une des plus grandes entreprises du monde, dont l'empire commercial s'étend sur tous les continents et sur de nombreux secteurs. Avec une telle envergure, on pourrait penser que les comptes de l'entreprise sont parfaitement suivis, et pourtant…

Le monde de la fiscalité est souvent plein de surprises, et c'est au tour du géant américain d'en faire les frais. C'est le moins que l'on puisse dire, car ce ne sont pas moins de 28,9 milliards de dollars qui lui sont réclamés.