On a demandé à ChatGPT comment éviter les punaises de lit

Bien que ce sujet semble très opportuniste, nous le précisons, l'intérêt ici est ChatGPT. L'objectif est d'expérimenter les capacités du chatbot, à travers un sujet d'actualité par exemple. Les prompts utilisés sont adaptables à d'autres situations et d'autres sujets d'actualité. Comprendre que ChatGPT peut accéder au Web, et comment il le fait, est très intéressant. On peut par exemple penser à l'utilisation dans le cadre d'une recherche documentaire. Dans tous les cas, faites attention à vous dans les lieux et transports publics. La vérification d'un siège ne prend pas beaucoup de temps, mais cela peut éviter de mauvaises surprises !